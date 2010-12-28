Що робити при ангіні?

Вважається, що ангіна інфекційне захворювання, а вона «наступає» при порушенні кислотно-лужного балансу в організмі. Слина в роті завжди лужна, тому горло уразливе. У моєму ж випадку, я думаю, винне ще й полоскання білизни в холодній воді.

Лікуюся чаєм з багульника і роблю з нього аплікації.

Після лазні п`ю чай з сухої малини (сушу листя і ягоди), калини, липи.

Хороший чай з листям берези, іван-чаю, підбілу.

Заварюю також шавлію, додаю дивосил, квітки бузини. Пити без норми (всі рецепти).

Ще я роблю настоянку з плодів червоної горобини. Заливаю спиртом (ефективніше) або хорошою горілкою, тримаю 14 днів в темному прохолодному місці і крапаю в чорний чай. Пити по 4-5 разів на день. Курс лікування індивідуальний.

При ангіні непогано злегка подкислити пиття яблучним оцтом. Оцет я роблю сама.

Я багато читаю і давно вже знаю, що при ангіні потрібно вводити в свій раціон супи з кропиви і робити кваси з чорної смородини, чорноплідної горобини.

• Потрібно їсти більше курячого м`яса, свинини, телятини, яловичини, м`яса лося і дичини, а також рибу і морепродукти. Обов`язково включіть в свій раціон часник, ріпчасту і зелену цибулю. При ангіні можна лікуватися соком ріпчастої цибулі, яку п`ють по 1 дес. ложці 4 рази на день.

• У кого є сауна, непогано там погрітися. Потім чай з підкисленням, обтирання. Бажаю Всім здоров`я, здоров`я і здоров`я!

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