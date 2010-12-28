Мешканець Індії став батьком у 94 роки

Мешканець Індії став татом у 94 роки, що дозволяє йому вважатися найстарішим "молодим" батьком у світі, пише у вівторок газета Times of India.

Раніше рекорд належав 90-річному Нану Раму Джога зі штату Раджастан, дружина якого в 2007 році народила йому 22-у дитину.

Новоспеченого батька звуть Рамаджіт Реу. Він живе в штаті Хар`яна на півночі Індії і так само, як і попередній "рекордсмен", працює наймитом на фермі. Вік Реу підтверджується документами. Його дружині Шакунтале, за даними газети, близько 55 років.

Лікар лікарні, де народився хлопчик, повідомив газеті, що хоча повністю виключити можливість стати батьком навіть в 94 роки не можна, ймовірність батьківства в цьому віці вкрай мала.

Газета не вказує, чи є ще діти у Реу та його дружини.

Індійці не в перший раз б`ють рекорди батьківства та материнства. У 2008 році індіанка, що повідомила, що їй 70 років, народила дитину від 77-річного чоловіка. У 2010 році 51-річна індіанка стала найстарішою в світі мамою, зачала після проходження процедури ЕКО, але без використання донорської яйцеклітини.

rian.ru