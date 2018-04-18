Коли звичайні симптоми свідчать про небезпеку

Пересічні симптоми, про які ми говоримо "Нічого, пройде!", можуть свідчити про наявність серйозних захворювань.

Коли голлівудська зірка Шерон Стоун потрапила до лікарні з сильним головним болем, лікарі виявили у неї кровотечу в мозку - вчасно, щоб врятувати їй життя і гарантувати повне одужання. Американській співачці Лаурі Браніган не так пощастило - у 2004 році після двотижневої "мігрені" вона померла уві сні через аневризму судин мозку. Те, що здається незначним нездоров`ям (просто мігрень або, напевно, ГРЗ), іноді може свідчити про значні проблеми.

Як же дізнатися, сигналізує тимчасове нездоров`я про серйозне захворювання чи ні? Насамперед, потрібно подивитися, чи не супроводжують його інші симптоми. Розлад шлунка може просто означати, що ви з`їли щось не те. Але якщо таке відбувається частіше двох разів на місяць і супроводжується іншими симптомами, то це привід звернутися до лікаря.

Головний біль теж найчастіше означає просту мігрень, якій можуть зарадити болезаспокійливі ліки. Але якщо вона настає різко і несподівано, є занадто сильною або триває понад три дні, потрібно бити на сполох. Не варто боятися бути надто підозрілим. Лікар нічого не знайшов? Ну й чудово. Але ж могло бути й інакше. Тривале зволікання та втрата часу могли призвести до трагедії. Щоб мати можливість захистити своє здоров`я, важливо вміти розпізнавати тривожні симптоми.

Головний біль

Звичайна мігрень може бути викликана втомою, перенапруженням, зневодненням, голодом, нестачею кисню та іншими причинами. Біль при мігрені зазвичай наростає поступово. Вона може супроводжуватися порушенням зору або нудотою. Головний біль при мігрені може бути досить потужним, але, зазвичай, небезпеки для здоров`я він не являє.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви раптом відчуваєте гострий болісний напад головного болю, який не схожий на звичні напади, не проходить певний час і відчувається в одній півкулі голови, то це може бути артеріїт - запалення стінки артерії, що лікується кортикостероїдами. Не лікування цієї патології може навіть призвести до сліпоти.

Якщо ви раптово відчуваєте різкий і сильний головний біль, це може свідчити про інсульт або аневризму. Негайно викликайте швидку допомогу.

Комбінація сильного головного болю, температури і напруження у шийному відділі може сигналізувати про вірусний або бактеріальний менінгіт, що теж потребує негайного звернення до лікаря. Менінгіт являє серйозну небезпеку для здоров`я, якщо його виявили пізно і не почали лікувати вчасно.

Нетравлення шлунка

Нетравлення шлунка може бути викликано прийняттям занадто важкої або несвіжої їжі, надлишком кофеїну або алкоголю. Якщо прийом антацидів трохи полегшує ваш стан, то приводу до термінового звернення до лікаря найімовірніше немає.

Коли звертатися до лікаря

Якщо симптоми при нетравленні занадто явно виражені (сильна блювота, частий пронос) або супроводжуються іншими симптомами (наприклад, порушенням зору), то це може бути ознакою гострого отруєння і вимагає звернення до лікаря.

Якщо нетравлення супроводжується гострим болем у біляпупковій ділянці, або переходить до нижньої правої частини живота, то це може сигналізувати про апендицит. Апендицит часто супроводжується також нудотою і блювотою. Якомога швидше звертайтеся до лікаря.

Якщо біль у животі виникає у вас періодично при якихось особливих умовах (наприклад, після фізичних навантажень), і не полегшується антацидами, вона може говорити про хворобу серця.

Біль у верхній правій ділянці животу, від незначного до досить сильного, надто після прийняття жирної їжі, може свідчити про жовчнокам`яну хворобу. Приводу до термінового виклику швидкої допомоги, звичайно, немає, але навідатися до лікаря все ж необхідно.

Якщо блювота продовжується понад 24 години, і надто, якщо вона не супроводжується діареєю, слід обов`язково показатися лікарю. Блювота при відсутності діареї може служити ознакою багатьох небезпечних хвороб: апендициту, стрептококової ангіни або інфекції сечових шляхів. Якщо в блювоті присутні сліди крові або слизу, або блювотна маса зеленуватого кольору, це може свідчити про пошкодження або непрохідності кишечника і вимагає термінового медичного втручання.

Здуття живота

Звичайне здуття живота, зазвичай, викликається переїданням, затримкою рідини, прийняттям певної їжі (гороху, квасолі, капусти, молока), слизовим колітом і навіть менструальним циклом.

Коли звертатися до лікаря

Це варто зробити, якщо здуття живота супроводжується болем у животі або тазовйі ділянці, частими позивами до сечовипускання, нудотою. Ці симптоми характерні для ранньої стадії раку яєчників. Цей вид раку не такий вже поширений, але все ж краще виключити можливість повністю, тому постарайтеся зустрітися з вашим гінекологом.

Підвищена температура і лихоманка

Зазвичай ці симптоми виникають при простудних захворюваннях. У цьому випадку симптоми поступово проходять протягом тижня. Відпочинок, рясне пиття і жарознижуючі ліки допоможуть полегшити перебіг хвороби.

Коли звертатися до лікаря

Якщо на початку хвороби температура піднімається не поступово, а різко, та до того ж супроводжується іншими тривожними симптомами - болем у горлі, блювотою, висипом, судомами, напруженням у шийному відділі - потрібно обов`язково викликати лікаря. Це може бути ознакою різних небезпечних захворювань: пневмонії, вірусних або бактеріальних інфекцій, апендициту, стрептококової ангіни. Слід також звернутися до дільничного лікаря, якщо висока температура тримається понад 72 годин.

Різка втрата ваги

У звичайних випадках маси тіла є наслідком змін в раціоні, збільшення фізичного навантаження або переживанням сильного емоційного стресу.

Коли звертатися до лікаря

Це слід зробити, якщо ви несподівано і без видимих причин різко втрачаєте більше 2 кг. Така втрата ваги може бути викликана проблемами зі щитовидною залозою, але може бути й ознакою ракових процесів в організмі. Якщо ви крім втрати ваги помічаєте почастішання сечовипускання, порушення зору, підвищену стомлюваність або надмірну спрагу, то це може бути цукровий діабет. Зверніться до лікаря, щоб виключити можливі хвороби або ускладнення.

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