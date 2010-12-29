Як здолати новорічну депресію

Лічені дні залишаються до затяжних новорічних свят, але багатьох наших співгромадян замість радісного настрою в передчутті веселих застіль і низки вихідних днів, накриває смуга чорної депресії і обтяжливої ностальгії, нудьга, одне слово.

Причини цього дискомфортного стану душі і тіла криються в гострій невідповідності між нашими очікуванням головного свята року і реальністю, з невирішеними побутовими проблемами, які переходять із старого року в новий. З відчуттям провини перед близькими людьми, яким приділяли мало уваги, з усвідомленням того, що життя стало ще на один рік коротшим...

Як же уникнути передноворічної депресії і увійти до нового року з гарним настроєм?

Для цього треба дотримуватися наступних нескладних порад і правил:

По-перше, підводячи підсумки минулого року, акцент робіть на те, що вдалося досягти, а не на невдачах і розчаруваннях. Не потрібно зациклюватися на тому, що заробили мало грошей, не знайшли гідну роботу, не зустріли любов або її втратили.

По-друге, не намагайтеся зі всіх сил завершити всі поточні справи саме до нового року.

По-третє, не потрібно кожного разу чекати від новорічної ночі чогось чарівного, чудеса трапляються в рівній імовірності і в інші дні року.

По-четверте, не метушитися! Якщо ви відзначатимете свята вдома, наперед, не поспішаючи, зробіть всі необхідні покупки, визначтеся з подарунками.

По-п`яте, створіть особливу святкову обстановку вдома: прикрасьте в міру, без фанатизму, новорічною атрибутикою житло, зробіть затишне і ненав`язливе освітлення, використовуйте заспокійливі натуральні аромати.

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