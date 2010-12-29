Чим харчувалися давні люди?

Американські вчені з Університету Джорджа Вашингтона з`ясували, що неандертальці харчувалися не тільки м`ясом, а й рослинами і овочами.

Під час аналізу останків у зубах неандертальців були знайдені сліди овочів і рослин, приготовлених для вживання в їжу.

Поширені уявлення про неандертальця як великого м`ясоїда були підкріплені, зокрема, хімічним аналізом їхніх кісток. Більше того, залежність неандертальців від м`яса вважається однією з причин, які призвели до їх зникнення, оскільки наступ Льодовикового періоду призвів до вимирання мамонтів та інших великих видів тварин.

Однак нове дослідження американських вчених, які вивчали рештки неандертальців, виявлені в різних частинах світу, суперечать даним, отриманим за допомогою хімічного аналізу їхніх кісток.

"Ми і раніше знаходили пилкове зерно в місцях стоянок неандертальців, але було незрозуміло, чи вживали вони рослини в їжу", - розповіла Бі-бі-сі професор Університету Джорджа Вашингтона Алісон Брукс, - Але тепер ми виявили залишки рослин безпосередньо у роті неандертальців, що радикально змінює наші уявлення про їх дієту".

Різночитання з висновками, отриманими за допомогою хімічного аналізу, Алісон Брукс пояснює тим, що висновки про пристрасть неандертальців до м`яса робилися на основі рівня вмісту білка в їх кістках.

"Малося на увазі, що високий рівень вмісту білка є виключно наслідком поїдання м`яса. Але рослини також можуть підвищувати вміст білка в організмі", - пояснює професор Університету Джорджа Вашингтона.

Нагадаємо, раніше європейські вчені дійшли висновку, що люди почали пекти хліб ще 30 тисяч років тому. Археологи виявили крохмальні зерна на жорнах 30000-річної давності, тим самим довівши, що давні люди харчувалися не тільки м`ясом, а й хлібом.