Чим корисний танець живота

Танець живота в процесі свого розвитку ввібрав численний культурний і соціальний досвід багатьох поколінь і народів. Багато елементів належать до природних рухів людини. Зокрема, деякі з них використовувалися в ритуальних танцях при підготовці до народження дитини. Цей ритуал, до речі, досі існує в окремих районах Марокко.

Рухи породіллі

Підготовлювана до пологів жінка робить хвилеподібні рухи животом. Акцент робиться на м`язах живота, грудях і рухах стегнами, що ідеально підходить для жіночого організму. Інші учасниці групового танцю живота утворюють коло або декілька, таким чином захищаючи майбутню маму. Танцюючі поволі рухаються по колу за годинниковою стрілкою і супроводжують танець неголосним співом. Жінки розтягують м`язи живота, то втягуючи їх в себе, то вип`ячуючи назовні.

Таїнство народження

Неспішний і таємничий танець живота схожий на «містерію», що зачаровує, прийшла з найпотаємніших глибин знань про людину і життя. Виконавці танцю-ритуалу наслідують природним для майбутньої мами рухам, тим самим полегшуючи процес появи дитини на світ. У цьому танці поєднується не тільки радість від появи нового життя, але і тверде бажання захистити його.

Користь танцю живота для організму

Перш ніж почати заняття беллідансом вагітних, потрібно проконсультуватися з своїм лікуючим лікарем про те, які рухи танців будуть дійсно корисні, а які краще виключити. Давно відмічено, що трясіння дозволяють виконати масаж таких глибинних місць, яких не досягнуть ні прилади, ні руки масажиста. Крім того, танець живота допомагає вилікуватися від багатьох жіночих захворювань і навіть від безпліддя.

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