Заняття йогою руйнують колінні суглоби

Доктор Ашок Раждгопал, індійський хірург-ортопед, попереджає: йога травмує ваші коліна. За його словами, найбільша кількість операцій по заміні колінних суглобів доводиться саме на людей, що давно практикують йогу, пише The Telegraph.

Дані твердження йдуть врозріз із загальноприйнятою точкою зору. У наш час йога стала справжньою індустрією, яка обіцяє подарувати довголіття і здоров`я кожному. Окремі гуру йоги вірять у те, що дихальна практика здатна навіть вилікувати рак і ВІЛ.

Проте доктор Раждгопал упевнений: сильна розтяжка і важкі вправи заподіюють шкоду суглобам, що надалі провокує артрит. Зокрема, глибокі присідання для непідготовленої людини приведуть до травм хрящів. Відомо, що багато гуру йоги постраждали унаслідок виконання ваджрасани (пози блискавки), коли людина сидить на колінах, торкаючись п`ятами сідниць.

На думку тренерів йоги, основна проблема полягає в тому, що не всі виходитимуть з принципу індивідуального підходу в тренуваннях. У кожної людини своє тіло і рівень підготовки, тому всім потрібний неоднаковий по тривалості і інтенсивності підготовчий етап, після якого можна переходити до серйозних вправ.

podrobnosti.ua