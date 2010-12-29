Чорна смородина - рятівниця

Жіночий журнал spiffy.ru опублікував статтю про користь чорної смородини.

Ягоди містять аскорбінову кислоту, а окрім неї - кислоти винну, фосфорну, янтарну, лимонну, яблучну, саліцилову, нікотинову, а також цілий набір мікроелементів. Ягоди можна вживати як в свіжому вигляді, так і в сухому.

Свіжі ягоди корисні при захворюваннях шлунково-кишкового тракту у вигляді киселів, відварів і соку. Соком чорної смородини лікують навіть виразку шлунку і дванадцятипалої кишки - по 10-20 грам 3 рази на день перед їжею. Чудодійними властивостями володіє сік чорної смородини у поєднанні з медом.

Сік чорної смородини корисний при захворюваннях горла, в основному при кашлі з мокротою і різних хрипах. Знижує тиск при гіпертонії: сік робиться з розрахунку 2,5 - 3 скл. ягід на 5 ложок меду. Приймати слід невеликими дозами протягом дня. Допомагає при захворюваннях порожнини рота і кровоточивості ясен.

Ягоди в сухому вигляді приймають у складі вітамінних зборів для приготування відвару з ягід разом з брусницею, малиною і плодами шипшини. Листя смородини дуже дієве для лікування хвороб нирок, жовчного міхура, подагри.

newsland.ru