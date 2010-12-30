Жінка народила близнюків від чоловіка і коханця

Польський департамент судової медицини в Любліні виявив рідкісний випадок: жінка народила близнюків від різних чоловіків.

Як з`ясувалося, деякий час полька одночасно жила з чоловіком і зустрічалася з коханцем. Жінка завагітніла, і незабаром у неї народилися дівчинка і хлопчик.

Практично відразу після пологів молода мама подала на розлучення, щоб вийти заміж за свого коханця. Полька вважала, що саме він батько її дітей, пише «Росбалт». Кинутий чоловік не захотів платити аліменти і зажадав провести аналіз ДНК, результати якого всіх шокували. Виявилося, хлопчика зачав колишній чоловік, а дівчинку - коханець.

Це сьомий подібний випадок, відомий медицині. Як стверджують вчені, таке може бути, якщо у жінки дозріває відразу кілька яйцеклітин. Вони можуть виходити з яєчника з інтервалом від кількох годин до декількох днів. Запліднити їх можуть сперматозоїди різних чоловіків. Генетики говорять про те, що шанс на зачаття близнюків від різних батьків - один на мільйон, але він все ж існує.

Зараз 28-річна мама живе з коханцем, а обдуреному чоловікові доведеться виплачувати аліменти, щоправда тільки на одну дитину.

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