У Росії очікують на епідемію свинячого грипу

У Росії зростає захворюваність на пандемічний грип. Ще більш значне зростання очікується після закінчення дитячих шкільних канікул, повідомили в прес-службі Росспоживнагляду.

"Захворюваність на грип, в тому числі пандемічний, йде по наростаючій, - відзначили фахівці. - Аденовіруси відступають ". Що стосується вірусу пандемічного грипу, то на сьогоднішній день в Росії зареєстрований 41 такий випадок. Всі вони лабораторно підтверджені, відзначили в Росспоживнагляді. У цілому серед хворих на ГРВІ та грип в 3,5-4 проц випадків визначається пандемічний грип.

Говорячи про спалах пандемічного грипу в Саратові серед учнів гімназій, в прес-службі повідомили, що "у всіх дітей захворювання протікає в легкій формі, всі вони були щеплені". Зараз 13 хворих дітей лікуються в саратовських поліклініках за місцем проживання. Ніхто з дітей не був госпіталізований, поінформували в Росспоживнагляді. Гімназія з 24 грудня за епідеміологічними показниками була закрита. Захворювання дітей підтверджено лабораторно.

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