"Чарівні пігулки" для схуднення вбили вже тисячі французів

Лікарський препарат "Медіатор", відомий як "чарівні пігулки" для схуднення, що був популярний в останні роки у Франції, став причиною смерті кількох тисяч громадян.

"Медіатор", спочатку призначався діабетикам, що страждали на ожиріння, і з`явився на прилавках аптек в 1979 році. З того часу лікарі виписали приблизно п`ять мільйонів рецептів на ці ліки. Протягом майже тридцяти років медики видавали рецепти на ці небезпечні ліки абсолютно здоровим чоловікам і жінкам, які бажали зменшити апетит. Виробництво ліків субсидувалося Міністерством охорони здоров`я країни

Згідно зі звітом експертів, жертвами цього препарату стали близько 2 тисячі осіб, ще 3 500 нажили низку хвороб. До складу "Медіатора" входить, в числі інших інгредієнтів, речовина бенфлорекс, яка може спровокувати потовщення серцевих клапанів, призводити до втоми, задишки і зумовлювати ряд інших небажаних наслідків.

У світлі цих викриттів МОЗ Франції опинився під вогнем критики. Від чиновників вимагають відповіді, чому були проігноровані рекомендації експертів, які вказували на небезпеку застосування "Медіатор".

"Медіатор" був заборонений до продажу в квітні 2009 року - після того, як відомий пульмонолог Ірен Фрашон виявив і довела зв`язок між вживанням цих ліків і виникненням серцевих захворювань.

Журналісти провели власне розслідування, внаслідок чого з`ясувалося, що на чиновників чинили тиск власники компанії Servier, одного з провідних фармакологічних концернів країни, які отримували від продажу цього препарату гігантський прибуток.

epidemiolog.ru