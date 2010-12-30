Мед допомагає при похміллі

Мед допомагає впоратися з похмільним синдромом. До такого висновку прийшли британські учені з Королівського Хімічного товариства.

Дослідники вважають, що мед допомагає організму розщеплювати алкоголь на побічні продукти і сприяє виведенню токсинів з організму, які утворилися в результаті зайвого випитого алкоголю, повідомляє РІА Новини.

За словами учених, фруктоза, основний активний інгредієнт меду, дозволяє організму легше розщеплювати алкоголь на безпечні побічні продукти.

Вона також перетворює токсичний ацетальдегід, який утворюється в організмі під впливом алкоголю, в оцтову кислоту. Потім вона спалюється під час звичайного процесу метаболізму.

focus.ua