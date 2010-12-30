Кращий новорічний стіл - який він?

Для того, щоб святкування Нового року обійшлося без тяжких наслідків для здоров`я, зустрічати свято потрібно, не зловживаючи салатами і обмежившись мінімальною кількістю спиртного. Допустима норма - 50 мл міцного напою або 250 мл сухого вина.

Такі рекомендації в ході відеоконференції на focus.ua дала лікар-дієтолог Світлана Фус.

«Майонезні салати - дуже ситні і дуже важкі для травлення. Салати повинні бути легкі, і їх повинно бути зовсім небагато», - радить фахівець.

Для неординарних салатів Світлана Фус рекомендує черрі, рукколу, морепродукти в невеликих кількостях, наприклад креветки і кальмари.

«Основною стравою новорічного столу може бути риба, курка, індичка», - додала дієтолог.

Що стосується спиртного, то лікар ратує за помірні дози: «Дози, що рекомендуються Всесвітньою організацією охорони здоров`я, дуже засмутять наших співвітчизників. Чоловікам можна випити 50 г міцного алкоголю, а жінкам – 25 г. Що стосується сухого вина, то нормальна доза на добу - 250-300 мл».

Також Фус не радить змішувати напої, вживати солодкі напої з мінеральною водою і соками, вино з горілкою: «Якщо ви вибрали міцний алкоголь, то хай це буде горілка і коньяк, а не суміш напоїв, яку організм невідомо як перенесе».

focus.ua