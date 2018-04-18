Безпечний новорічний стіл: що купувати?

Кулінарні страви варто готувати самотужки, бо в магазинних заселилась кишкова паличка. Фахівці також не радять купувати алкоголь через інтернет-магазини та уважно вивчати етикетку і сертифікат відповідності. Страви для святкового столу краще приготувати власноруч, якщо не хочете розпочати Новий рік із лікарняного ліжка. Адже згідно з результатами випробувань ДП "Укрметртестстандарт", в усіх 31 зразках перевірених кулінарних виробів виявили бактерії групи кишкової палички, та й взагалі шкідливих мікробів у магазинній їжі надто багато.

"Не надійтеся на мережі, а готуйте кулінарні вироби самі: салати, бутерброди, рибу запікайте вдома. Це буде набагато безпечніше, бо наша торгівля ще не готова надавати безпечну харчову продукцію", - переконує начальник науково-дослідного центру випробувань продукції ДП "Укрметртестстандарт" Володимир Семенович.

Підставами робити такі заяви експертові дають результати перевірки готових страв, придбаних у 8 торгових мережах столиці. Їжу для досліджень відбирали протягом півроку без попередження мереж, відтак не дивно, що про результати виробники дізнались від журналістів. І вже погрожують "Укрметртестстандарту" судом.

Готова їжа

Бактерії групи кишкових паличок та завищені показники загального мікробного числа фахівці виявили у філе форелі та товстолоба, а також у бутерброді з м`ясом, багеті з куркою і свинячому фарші, придбаному в гіпермаркеті "Ашан" (що на Московському проспекті у столиці). У центральному офісі ТОВ "Ашан Україна" "Українській правді. Життя" повідомили, що "жодних коментарів не дають".

Кишкова паличка була і в салатах "Тбіліський", "Грибний", "Київський", які купили у "Фуршеті", що на вул. Жилянській. В цій мережі магазинів так і не знайшли відповідального, хто міг би прокоментував результати випробувань ДП "Укрметртестстандарт".

Не стали винятком салати "Оселедець під шубою", "Олів`є", "Рисово-крабовий", а також м`ясна страва "Грудка курчат фарширована" та кури-гриль, придбаних у мережі магазинів "Велика Кишеня".

Однак начальник відділу кулінарного виробництва ТОВ "Фудмаркет" ("Велика Кишеня") Галина Марусенко запевнила, що "продукція належної якості та проходить постійний контроль, особливо в передноворічні дні".

У "Сільпо" експерти вибрали салати "Олів`є літнє", " Олів`є", "Санта Клаус", "Оселедець під шубою" та рибні котлети, які виявились небезпечними через кишкову паличку.

В цій мережі обіцяють розібратись, хто винен, та чи були порушення взагалі. "Група компаній Fozzy Group тримає якість продуктів відділів кулінарії під особливим контролем. Наразі Департамент контролю якості звернувся до ДП "Укрметртестстандарт" за протоколами перевірки. Надалі документація буде детально вивчена, а також будуть проведені перевірки магазинів. Після цього ми зможемо визначити, чи були порушення і хто за них відповідає", - повідомили в прес-службі групи компаній Fozzy Group.

Бактерії групи кишкових паличок, та завищені показники загального мікробного числа виявили і в салаті "Олів`є", придбаному в магазині "Бімаркет". Тут повідомили, що не виготовляють салати, проте мають всі необхідні документи від виробника.

"Зокрема, належна якість салату "Олів`є" підтверджується результатами санітарно-бактеріологічних досліджень, проведеними бактеріологічною лабораторією Санітарно-епідеміологічної станції Солом`янського району міста Києва", - розповіла начальник юридичного відділу Світлана Чумак

"Також контроль якості зазначеного виду продукції здійснювала Харчова контрольно-виробнича лабораторія облспоживспілки ДП "Київоблстандартметрологія", якою здійснювались дослідження салату "Олів`є" на наявність токсичних елементів. За результатами випробування [...] зроблено висновок про відповідність зразків кулінарних виробів вимогам "Медико-біологічних вимог та санітарних норм якості продовольчої сировини та продуктів харчування", - переконує Чумак.

В "Бімаркеті" не погоджуються з результатами випробувань ДП "Укрметртестстандарт", які були оприлюднені на прес-конференції.

Чумак вважає, що заяви фахівців "є необґрунтованими і не підтверджені жодними документами". Адже протягом останніх шести місяців в мережі магазинів "Бімаркет" органами "Укрметртестстандарту" не проводились офіційні відбори зразків продукції, яка там реалізується.

"Таким чином, оголошення результатів будь-яких неофіційних та непідтверджених досліджень органами "Укрметртестстандарту" є неправомірним і висновки щодо наявності певних порушень вимог нормативів якості реалізованих продуктів є незаконними", - вважає юристка "Бімаркету".

"Невідомо хто, коли і яким чином здійснював відбори проб продукції для "Укрметртестстандарту", яким чином ці проби зберігались до проведення досліджень, яким чином і хто проводив дослідження та зробив відповідні висновки", - підкреслює Світлана Чумак.

У супермаркетах "Рейнфорд" продавались салати "Олів`є з шинкою", "Оселедець під шубою" та котлета по-домашньому із тими ж бактеріями.

"Особливий" та "Домашній" салати із "Мега Маркета" не виявились особливими при випробуваннях. В них фахівці знайшли такі ж відхилення, що й в стравах з інших магазинів.

Алкогольний коктейль

Працівники ДП "Укрметртестстандарт" рекомендують завчасно купувати алкогольні напої, щоб мати можливість уважно вивчити етикетку та сертифікат відповідності.

"Будь ласка, не чекайте останнього дня перед Новим роком! Купіть алкоголь раніше у великих супермаркетах, де ви можете роздивитись етикетку, попросити сертифікат відповідності, взяти чек. Щоб ви могли потім пред`явити претензії. Не соромтеся питати сертифікат відповідності. Якщо його будуть довго шукати - йдіть в інший магазин", - закликає Володимир Семенович.

Не рекомендують фахівці купувати алкогольні напої в інтернет-магазинах, адже можна нехотячи придбати фальсифікат.

Показовим є приклад із напоями з інтернет-магазину, які вилучила Держана податкова інспекція в Шевченківському районі міста Києва.

Коняки "Hennesi X.O", "Remy Martin XO Excellence" та віскі "HANKEY BANNISTER" містили денатуруючи добавки та домішки хімічних сполук, що не характерні для етилового спирту. Масова концентрація ацетону в коняках в 10 раз перевищувала норму. У віскі ж - 7925 мг/дм³ при нормі 2,0 мг/дм³.

Також експерти радять не купувати алкоголь в кіосках та переходах.

Масло-фальсифікат

В усіх зразках масла солодковершкового, яке перевіряли в "Укрметртестстандрат" виявили від 25% до 70% рослинних жирів, які не повинні входити в склад. Виробниками такого масла є невеликі маслопереробні заводи.

"Вони свою продукцію реалізовують в регіоні, де й виготовляють. Її купують їхні ж рідні, близькі, знайомі, діти. Невже немає совісті, щоб близьких і знайомих травити фальсифікатом!" - обурюється начальник науково-дослідного центру випробувань продукції ДП "Укрметртестстандарт" Володимир Семенович.

Масло селянське 72,5% жиру ТМ "Пані МУ" (ВАТ "Жашківський маслозавод"") - 40% рослинного жиру Масло солодковершкове бутербродне 72,4% жиру ТМ "Апрель" (ТОВ фірма "Апрель") - 35% рослинного жиру Масло солодковершкове екстра "Поживне" 80% ТМ "Полтавочка" (ПП СасінС.І.) - 50% рослинного жиру Масло солодковершкове селянське 72,7% жиру ТМ "Золотава" ( ТОВ "Андрушівський маслосирзавод") - 35% рослинного жиру Масло солодковершкове селянське несолоне "Бімко 72,5%" жиру (ТОВ "Бімол") - 70% рослинного жиру Масло солодковершкове селянське "Вершкова долина" 72,5% жиру (ДП "Старокостянтинівський молочний завод") - 25% рослинного

У Жашківському маслозаводі пояснили, що вони не виготовляють масло "Пані МУ", а "тільки фасують".

Керівник ТОВ фірма "Апрель" вважає результати ДП "Укрметртестстандарт", оприлюднені на прес-конференції, проявом нечесної конкуренції.

"Це антиреклама. Заказаний якийсь проект", - вважає керівник ТОВ фірми "Апрель" Дмитро Зезюлін.

Керівник ТОВ фірми "Апрель" вважає, що відбір продукції мав проводитись за присутності представника компанії-виробника.

"В мою упаковку можна набрати все що завгодно. Зафасувати, щоб просто забрати мене із ринку", - пояснює Дмитро Зезюлін.

"Мене перевіряють кожного тижня. Це Держспоживстандарт, у мене бере кожного тижня відбори по заводу Санстанція, Ветеринарна служба і не дивлячись на це, Екологічна служба пробує мене перевіряти. Як ви думаєте, чи може бути таке (35% рослинного жиру у маслі бутербродному) коли кожного тижня у мене йде перевірка за аналізами? Такого не може бути фізично, реально. Мене постійно перевіряють", - додає він.

Від Старокостянтинівського молочного заводу обіцяні коментарі на момент публікації так і не надійшли. ТОВ "Бімол" зможе коментувати результати випробувань ДП "Укрметртестстандарт" тільки після 10 січня.

Ікра з консервантами

Жоден із восьми зразків ікри лососевої, яку перевірили фахівці ДП "Укрметртестстандарт", не був безпечним через надмір консервантів сорбінової кислоти та уротропіну. В Україні нормується сумарний вміст цих консервантів, який не повинен перевищувати мінімального рівня одного із консервантів.

Високий вміст консервантів виявили в ікрі лососевій горбуші та кети першого сорту ТМ "Камчадал" та у ікрі лососевій зернисті ТМ "Застольная" та ТМ "Шаланда".

У ікрі лососевій нерки та горбуші першого сорту ТМ "Salmonica", а також в ікрі лососевій горбуші першого сорту ТМ "Тунайча" знайшли бензоат натрію, наявність якого в ікрі не допускається. В останній ще виявили бактерії групи кишкової палички.

"Тому постає питання, де взяти нормальну ікру? Це дійсно проблема, як ви бачите за результатами наших випробувань", - підсумовує Володимир Семенович.

life.pravda.com.ua