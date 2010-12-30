Які хвороби вилікує банний віник

Віник відмінно масажує тіло, при цьому посилюючи кровообіг у м`язах, підшкірній клітковині та шкірі. Коли віник розпарений, він виділяє особливі леткі олії, які сприятливо впливають на організм в цілому.

Почнемо розмову з ялівцевих і ялицевих віників. Речовини, що містяться в цих віниках, сприяють посиленню потовиділення, значно покращують кровообіг, а також мають дезінфікуючу дію. З цієї причини під час застуди, ларингіті, бронхіті або ж після перенесеного грипу рекомендують використовувати саме ялицеві або ж ялівцеві віники. До речі, ці віники відмінно допомагають при болях у попереку.

А ось березові віники відмінно очищають шкіру від різних гнійних та інших висипань, заліковують рани і садна. Крім цього березовий віник полегшує стан при болях у суглобах. Особливо корисний березовий віник для курців і для астматиків. Річ у тому, що пара від віника допомагає «розкриватися» навіть найдрібнішим бронхам, саме з цієї причини після лазні з березовим віником неймовірно легко дихати. Пари від березового віника покращують настрій і заспокоюють.

Ялиновий віник справжня знахідка для людей, які страждають захворюваннями легень і бронхів. Не варто боятися, що голки їли поранять шкіру. Якщо заздалегідь замочити віник в окропі на п`ятнадцять хвилин, голки добре розм`якнуть і не ушкодять шкіру.

Дубовий віник буде корисний людям з проблемами з тиском. Виявляється, що пари дуба не дозволяють підвищуватися артеріального тиску в парильні. Також як і березовий, дубовий віник має сприятливу дію на нервову систему. Крім усього дубовий віник буде корисний всім у кого жирна шкіра. Завдяки цьому вінику шкіра стає пружною, позбавляється неприємного жирного блиску.

Корисним при простудних захворюваннях стає липовий віник. Завдяки своїм цілющим парам липа допомагає знизити температуру, розширити бронхи. Також липа має заспокійливу дію на нервову систему, допомагає позбавитися головного болю. Не варто забувати, що липа сильний сечогінний засіб, саме завдяки цьому липовий віник допомагає провести легке очищення нирок.

Будьте здорові!

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