Оливкова олія - для краси і здоров'я

Оливкову олію визнано лікарями як одну із найкорисніших продуктів для збереження та підтримки здоров`я. Але крім цього її використовують і у косметології, позаяк вона сприятливо діє на шкіру, попереджаючи раннє старіння і позбавляючи від різних проблем зі шкірою.

Щоб допомогти шкірі протистояти негативному впливу навколишнього середовища, стресам і багатьом іншим факторам, не обов`язково купувати сучасні лінії засобів на основі оливкової олії, можна придбати пляшку олії і використовувати її для приготування домашніх масок і очищаючих сумішей.

Рецепт, який ми хочемо запропонувати, допоможе швидко відновити пружність і зовнішній вигляд шкіри. Для приготування маски візьміть по ложці дріжджів, сметани, оливкової олії, морквяного та лимонного соку. Інгредієнти змішуємо і наносимо на обличчя, приблизно через десять хвилин маску видаляють зі шкіри.

Відомо, що в оливковій олії міститься багато вітаміну Е. Саме цей вітамін буде корисний у боротьбі з розтяжками. Під час вагітності оливкова олія абсолютно безпечний засіб для профілактики та позбавлення від ранніх розтяжок. Вам достатньо двічі на день втирати її у шкіру, де найчастіше утворюються розтяжки, тобто на животі, стегнах, грудях.

До речі, оливкова олія відмінно очищає шкіру від макіяжу та інших забруднень. Для цього вам необхідно злегка нагріти олію, потім занурити в нього ватний диск і м`якими рухами протерти обличчя. Особливо корисні такі процедури для шкіри сухого типу. До речі, після очищення можна для живлення шкіри нанести трохи олії на обличчя і залишити його на ніч.

Якщо у вас з`явилися перші зморшки під очима, ви можете позбутися їх, якщо почнете кожен день наносити олію на шкіру очей. Її необхідно злегка підігріти, а потім м`яко вбити у шкіру пальцями. Після цього слід спокійно полежати хоча б двадцять хвилин. Зайву олію видаляють серветкою.

Не варто забувати і про догляд за волоссям. Посічені кінчики не надають волоссю краси, але запобігти це цілком реально. Підігрійте оливкову олію і опустіть у ємність з олією кінчики волосся і посидьте так близько десяти хвилин. Потім оберніть голову теплою хусткою, а через сорок хвилин вимийте волосся як зазвичай.

Залишайтеся красивими!

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