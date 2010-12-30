Цукрозамінники провокують передчасні пологи

Данські фахівці в ході дослідження прийшли до висновку, що ризик народити раніше терміну збільшується серед тих вагітних, які пили підсолоджені цукрозамінниками прохолодні напої.

У дослідженні взяли участь майже 60 тисяч вагітних жінок.

Учені встановили, що одна порція напоїв з доданим цукром в день збільшує ймовірність народження дитини до 37 тижня вагітності. А на 78% ймовірність такого результату збільшується у тих, хто п`є більше чотирьох порцій щоденно, передає vrach.tv.

За словами фахівців, штучні замінники цукру трансформуються організмом в сполуки, що впливають на стан матки.

focus.ua