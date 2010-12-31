Учені зможуть поміняти групу крові

Кожна група крові має особливий, властивий саме їй тип імунітету, який визначає життєві ресурси людини, закладені природою. Визначивши свою групу крові, ми можемо використовувати свій потенціал, даний нам від народження.

Група крові - це шлях, відміряний нам долею, головна умова якого - слідувати заданій траєкторії. Гармонізуючи свої можливості та межі, ви в буквальному сенсі можете впливати на формування благополучної долі.

Учені розробили простий метод зміни групи крові. Цей прорив може означати кінець нестачі крові завдяки збільшенню постачань крові нейтральної групи 0, яка може бути перелита будь-якому пацієнтові. У журналі Nature Biotechnology дослідники з міжнародного колективу описали, як вони перетворювали кров груп А, B або AB на кров групи 0. У процесі задіяні бактеріальні ензими, за допомогою яких молекули цукру видаляються з поверхні червоних кров`яних тілець.

Група вчених, очолювана професором Хенріком Клаусеном з Університету Копенгагена, почала своє дослідження з вивчення 2500 типів грибків і бактерій у пошуках корисних протеїнів. Вони з`ясували, що дві бактерії, Elizabethkingia meningosepticum і Bacterioides fragilis, виділяють ензими, здатні видаляти антиген А і антиген В з поверхні червоних кров`яних тілець. Після клінічних випробувань кров групи 0, що виготовляється за новим методом, поступить в лікарні. У Національній донорській службі, яка обслуговує Англію і Північний Уельс, зараз зберігається близько 40 тисяч одиниць крові. Цього вистачає приблизно на п`ять з половиною днів.

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