Педіатри закликали вакцинувати від грипу вагітних жінок

Вагітних необхідно вакцинувати від грипу незалежно від терміну вагітності, вважають педіатри. Таку консолідовану думку вони висловили на прес-конференції в Науковому центрі здоров`я дітей РАМН, присвяченій відкриттю в установі Центру сімейної вакцинопрофілактики.

Лейла Намазова-Баранова, заступник директора НЦЗД РАМН підкреслила, що ця проблема довгий час була яблуком розбрату педіатрів з акушерами-гінекологами. Тим не менш, численні випадки смертей вагітних в усіх країнах світу, якими пройшовся грип H1N1 показали, що час приймати рішення. Тепер і в рекомендаціях Центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC), і в документах відповідного європейського агентства підкреслюється важливість профілактичних щеплень від грипу саме для цієї категорії населення.

Накопичений міжнародний досвід показує, що грип та ГРВІ небезпечні для плоду в будь-якому триместрі вагітності. Це підтверджують і російські дослідження: практично у всіх дітей, нарождених жінками, чкі перехворіли в 2009 році, зареєстровані або функціональні, або морфологічні відхилення, повідомив завідувач лабораторією вакцинопрофілактики та імунотерапії алергічних захворювань НДІ вакцин і сироваток ім. І.І. Мечникова професор Михайло Костінов.

Експерт ВООЗ, головний науковий співробітник Наукового Центру здоров`я дітей РАМН професор Володимир Таточенко пояснив, що проблема вакцинації вагітних носить в основному морально-етичний, але ніяк не медичний характер. Приблизно у 1,5-2 відсотків жінок діти народжуються з вродженими вадами. І неможливо буде довести матері, що цей дефект ніяк не пов`язаний зі зробленим їй щепленням, підкреслив професор.

Тим часом, продовжив Таточенко, у світовій медичній практиці не описано жодного випадку негативного впливу вакцини на плід. Наприклад, рахунок випадків, коли жінка не знає, що вагітна, а її прищеплювали від краснухи, у світі йде вже на тисячі. І жодного разу в такій ситуації не постраждав плід. Те ж саме стосується грипу: він може виявитися смертельно небезпечним як для матері, так і для майбутньої дитини, підкреслив експерт.

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