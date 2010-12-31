Алкоголікам і трудоголікам буде складно пережити Новий рік

Людям, які зловживатимуть алкогольними напоями під час новорічних канікул, буде складніше інших налаштуватися на рабочий лад після свят, а трудоголіки можуть переживати почуття тривоги під час тривалих вихідних днів, вважають опитані РІА “Новости” психологи.

Лікарі розповіли, як подолати новорічну і постноворічну депресію, докладаючи до цього мінімум зусиль. Канікули треба розглядати як заплановану відпустку, вважає керівник відділу психіатрії надзвичайних ситуацій державного наукового центру (ДНЦ) соціальної і судової психіатрії імені Сербського Ганна Портнова.

"Вихід після відпустки на роботу не є чинником, що викликає депресивні стани. Більшість людей безболісно повертаються на роботу після відпустки", - сказала вона.

Складніше впоратися з виходом на роботу буде тим, хто протягом новорічних канікул зловживатиме алкогольними напоями. Ще однією вразливою категорією під час свят можуть стати трудоголіки, у яких невідвідування роботи викликає тривогу, мовляв, справи накопичуються і їх потрібно терміново вирішувати.

"Трудоголікам важливо пояснити, що навіть під час відпустки вони можуть зробити багато важливих і корисних справ для близьких людей. Найчастіше сімейне життя у трудоголіків порушене, і під час новорічних канікул саме є нагода поспілкуватися з сім`єю, приділити увагу дітям", - зазначила психотерапевт.