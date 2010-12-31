В Австралії від повеней постраждали понад 200 тисяч людей

На північному сході Австралії повенями охоплена територія, яка дорівнює за площею Франції і Німеччини разом узятим.

Як повідомляє радіо «Свобода», через найсильніші за останні 50 років повені в Австралії було затоплено 22 міста, постраждали більш як 200 тисяч осіб.

Повінь спричинила закриття основного порту, звідки експортується цукор, і припинення робіт на вугільних шахтах у штаті Квісленд.