В Австралії від повеней постраждали понад 200 тисяч людей
10:42, 31 грудня 2010Зарубіжні новини
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Найпотужніші за останні 50 років
На північному сході Австралії повенями охоплена територія, яка дорівнює за площею Франції і Німеччини разом узятим.
Як повідомляє радіо «Свобода», через найсильніші за останні 50 років повені в Австралії було затоплено 22 міста, постраждали більш як 200 тисяч осіб.
Повінь спричинила закриття основного порту, звідки експортується цукор, і припинення робіт на вугільних шахтах у штаті Квісленд.
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