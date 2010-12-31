Дивні "рецепти здоров'я" від знаменитостей

Британська некомерційна організація Sense About Science (SAS), що займається спростуванням лженаукових заяв і невірних інтерпретацій наукових даних, підготувала річний огляд помилок знаменитостей про методики оздоровлення, повідомляється на сайті організації.

У огляд, зокрема, потрапили супермодель Наомі Кемпбелл і актори Ештон Катчер і Демі Мур, які періодично проводять декілька тижнів тільки на кленовому сиропі, лимонах і перці. Як заявила Кемпбелл в інтерв`ю Опрі Уїнфрі, "це допомагає очистити організм час від часу". З тією ж метою поп-співачка Сара Хардінг посипає їжу вугільною крихтою, яка "абсорбує погані шкідливі штуки в організмі".

Як відзначив в інтерв`ю SAS хімік Джон Элмси (John Elmsley), ці методики є абсолютно даремними, крім того, організм цілком здатний самостійно виводити "шкідливі штуки". Дієтолог Ганна Реймонд додала, що дієта з сиропу, лимонів і перцю не очищає організм, а примушує його голодувати, що, навпаки, сприяє продукції токсичних метаболитов.

newsland.ru