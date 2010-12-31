Запах полуниці переможе ожиріння

Фахівці склали список заходів, що допомагають скинути зайві кілограми швидко і безболісно для організму.

Учені з Коледжу Нью-Джерсі затверджують, що тренування буде продуктивнішим, якщо основне навантаження випаде на її першу частину. Це дозволить спалити на 23% більше калорій.

Щоб не набрати вагу знову, вчена з Університету Алабама радить в тиждень виділити 80 годин на тренування. А ось Дослідники Інституту Купера в Далласі пропонують використовувати лижні палиці. Так, прогулянка з цим аксесуаром збільшить об`єм спалюваних калорій на 20%. Співробітники Дослідницького центру ароматерапії в Чікаго радять людям, що худнуть, нюхати полуницю і попкорн.

При цьому якщо ви сидите на дієті, то спалювати більше 250 калорій в день шкідливо, адже метаболізм сповільниться, пояснює доктор Манфрой. У раціон повинні входити мигдаль, вишня, йогурт, грейпфрут, злаки і гостра їжа.

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