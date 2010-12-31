Плюси холодної погоди

Є безліч процедур на основі холоду, які допомагають нам виглядати здоровішими і красивішими. Отже, для чого використовують морози в індустрії краси і здоров`я:

Молодить

Кріокамери («морозилки» для людей) використовуються в терапії (омолоджуванні організму). Приблизно до 30 років у кожного з нас, особливо у тих, хто з фізкультурою не дружить, капілярна мережа зменшується. А коротка дія холодом стимулює наповнення капілярів кров`ю.

Допомагає схуднути

Новий метод розставання із зайвою вагою - кріоліполіз - заснований на руйнуванні жирових клітин за допомогою холоду. Людину занурюють в спеціальний апарат типу барокамери. І вибірково знижують температуру саме жирових кліток на певній ділянці тіла (наприклад, на животі або стегнах) до мінусової температури. Тобто заморожують їх.

Знімає біль

Доведено, що при температурі тканини тіла нижче плюс 5 градусів блокується подача в мозок больових сигналів.

Зміцнює нерви

Помірний холод підвищує психічну стійкість і розумову активність. Дозована дія низьких температур підвищує вироблення «гормону щастя» - серотоніну. Є клініки, де кріотерапією лікують неврози і депресії.

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