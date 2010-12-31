Учені з Міжнародної асоціації здоров`я провели дослідження і встановили, що танець живота розхитує хребет. Також фахівці виявили ризик, який пов`язаний з гінекологічними проблемами. Танець живота може збільшити ризик виникнення жіночих недуг, повідомляє medicinform.net.

Дослідники вважають, що перед початком тренувань обов`язково потрібно пройти медичне обстеження. Якщо існують проблеми з хребтом, то від занять доведеться відмовитися.

focus.ua