Напівфабрикати руйнують нирки
15:09, 31 грудня 2010Зарубіжні новини
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Добавки, що містять фосфор
Американські нефрологи стверджують, що напівфабрикати, фаст-фуд і копченина, в якій є добавки, що містять фосфор, провокують захворювання нирок.
У ці продукти харчування виробники часто додають фосфати, щоб надати їм принаднішому вигляду і збільшити термін зберігання.
За словами фахівців, надлишок таких продуктів в раціоні призводить до того, що нирки не справляються з надлишками фосфору, і їх робота порушується. Особливо небезпечний надлишок фосфору для тих, у кого захворювання нирок вже почалися по якій-небудь іншій причині, передає vrach.tv.
Учені відзначають, що кількість фосфору в продуктах рідко указується точно на етикетках, і тому люди не знають, скільки цієї речовини вони споживають.
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