Напівфабрикати руйнують нирки

Американські нефрологи стверджують, що напівфабрикати, фаст-фуд і копченина, в якій є добавки, що містять фосфор, провокують захворювання нирок.

У ці продукти харчування виробники часто додають фосфати, щоб надати їм принаднішому вигляду і збільшити термін зберігання.

За словами фахівців, надлишок таких продуктів в раціоні призводить до того, що нирки не справляються з надлишками фосфору, і їх робота порушується. Особливо небезпечний надлишок фосфору для тих, у кого захворювання нирок вже почалися по якій-небудь іншій причині, передає vrach.tv.

Учені відзначають, що кількість фосфору в продуктах рідко указується точно на етикетках, і тому люди не знають, скільки цієї речовини вони споживають.

focus.ua