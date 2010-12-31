Безхатченків переселять до будинків наркобаронів

Колумбійська влада оголосила про намір переселити тисячі людей, які лишилися без житла в результаті повеней, які обрушилися на країну, до будинків, конфіскованих у торговців наркотиками, повідомляє Бі-бі-сі.

Міністр внутрішніх справ країни Герман Варгас Єрас заявив, що уряд підготував розпорядження, яке дозволить постраждалим від стихійного лиха тимчасово переселитися на землі, що належали арештованим наркоділкам.

Від найсильніших за останні 40 років проливних дощів у Колумбії постраждало більше 2 млн. осіб.