Ford відкличе 15 тисяч авто через два випадки займання

Компанія Ford відкличе для ремонту 14 тисяч 737 кроссоверів і пікапів через несправність у блоці управління "кузовною" електронікою. Цей дефект може привести до короткого замикання і займання автомобіля, повідомляє Лента.ру з посиланням на видання Insideline.com.

Під відкликання потрапляють пікапи Ford серії "F", а також кроссовери Ford Edge і Linсoln MKX, випущені у жовтні і листопаді 2010 року.

Представники компанії звернулися до Національної адміністрації з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) після того, як два пікапи Ford F-150 загорілися на парковці поряд з територією складального заводу компанії в місті Дирборн, штат Мічиган.

Модуль, який може стати причиною пожежі, випускається компанією Lear Corporation у Мексиці. Фахівці Ford вже встановили, що браковані деталі випускалися впродовж шести днів. Автовиробник пообіцяв зв`язатися з усіма власниками автомобілів, на яких встановлювався дефектний вузол, до 10 січня.

Раніше повідомлялося, що в період з 1999 по 2009 рік під відкликання через небезпеку самозаймання потрапили 14,5 мільйона автомобілів Ford. На всі ці авто був встановлений бракований вимикач круїз-контролю, який міг перегрітися і викликати пожежу в салоні.