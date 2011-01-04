У Китаї випав крижаний дощ

Крижаний дощ паралізував рух у ряді китайських регіонів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Крижаний дощ спостерігався у провінціях Гуйчжоу і Хунань в південному Китаї. Негода призвела до обриву проводів електропостачання і зв`язку, обмерзання на дорогах спричинило їх закриття, не працюють аеропорти. Про число потерпілих через негоду жителів регіону поки не повідомляється. За прогнозом синоптиків, у понеділок протягом дня крижаний дощ в регіоні триватиме, не виключено, водночас, що крижані опади збережуться протягом всього тижня.