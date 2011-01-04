Холоди на півночі Індії забрали життя 24 людей

Жертвами холодів, що встановилися на півночі Індії, стали щонайменше 24 людини, повідомляє сайт видання Times of India з посиланням на місцеву владу.

Лише за тиждень в північних штатах Уттар-Прадеш і Джамму і Кашмір різке похолодання забрало життя щонайменше восьми осіб, повідомляє сайт видання.

За інформацією інших індійських ЗМІ, від різкого похолодання на півночі Індії померли загалом від 27 до 30 людей. У Кашмірі, за даними місцевої влади, в ніч на понеділок було зафіксовано найнижчі температури за сезон. Так, у кашмірському місті Лех стовпчики термометрів опустилися до мінус 23 градусів, а на гірськолижному курорті Пахалгам, розташованому на півдні штату, - до мінус 12 градусів. Попри різке похолодання рух транспорту по шосе Срінагар - Джамму, єдиній транспортній артерії, що веде до адміністративного центру Кашміру, відновився. У п`ятницю шосе було закрите через снігопади.

Разом з тим транспортне сполучення у високогірних районах штату Хімачал-Прадеш як і раніше утруднене. Гірські перевали Рохтанг і Кунзам виявилися повністю заблокованими через опади, рівень яких становить 200-300 сантиметрів. Хвиля холоду торкнулася також індійської столиці Нью-Делі, де в понеділок вранці термометри показували лише 14 градусів тепла, що на шість градусів нижче за кліматичну норму для цієї пори року. Через похолодання влада міста Агра в штаті Уттар-Прадеш, де вдень в неділю стовпчики термометрів не піднімалися вище від 13 градусів, ухвалили рішення відмінити заняття в місцевих школах у понеділок і вівторок. Проте, за даними місцевої влади, холоди не зуміли зменшити потоку туристів, що приїжджають в місто подивитися на знаменитий Тадж-Махал. У пустинному штаті Раджастан також спостерігалося похолодання: у розташованому на пагорбах місті Маунт Абу встановилася найнижча температура в штаті - мінус 4,2 градуса.

За даними індійських метеослужб, холодна погода, що встановилася над північною Індією ще до Нового року, протримається до суботи.