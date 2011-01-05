У Китаї через крижані дощі евакуйовано 22 тис. осіб

Крижані дощі у південному Китаї призвели до евакуації більш як 22 тисяч осіб, сотні будинків пошкоджено, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на китайські ЗМІ.

Аномально холодна погода спричинила у перші дні нового року крижані дощі у провінції Гуйчжоу, розташованій в південно-західній частині КНР. Понад 200 будинків через обмерзання зруйновано, понад 1,4 тисячі дахів житлових будівель пошкоджено через утворення на них крижаних глиб. Щоб уникнути людських жертв, влада вже евакуювала 22,8 тисячі осіб.

За попередніми підрахунками, від негоди постраждали 1,8 мільйона осіб. Збитків завдано майже 80 тисячам гектарів сільгоспугідь. Економічні збитки оцінюються у 300 млн. юанів (45,3 млн. доларів).

За інформацією місцевих ЗМІ, тисячі людей зустріли негоду у машинах на обмерзлих трасах регіону. Лише у вівторок увечері транспортний рух було частково відновлено. За прогнозом метеорологів, холодна погода збережеться в провінції ще щонайменше п`ять днів.