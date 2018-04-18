40 маленьких хитрощів для охочих схуднути

Обмеження в харчуванні, спорт, мотивація... Базові способи скинути зайву вагу відомі всім, проте маленькі, але корисні хитрощі відомі небагатьом. Ось список з 40 простих і деколи дуже несподіваних рекомендацій, які допоможуть вам схуднути надовго і без зайвої праці.

1.Зразкову добову норму кілокалорій, при якій ви не набиратимете вагу, можна визначити по такій формулі. Свою вагу в кілограмах поділіть на 0,45 і помножте на 14. Якщо ж ви хочете не просто залишатися у формі, а схуднути, виконайте те ж, тільки замість реальної ваги підставте бажану. Дотримуючись цієї заниженої цифри, ви втрачатимете кілограми — хоч і поволі, але вірно.

2.Посипайте корицею кашу, йогурт, каву і будь-яку іншу їжу, з якою поєднується ця спеція. Вона володіє здатністю прискорювати метаболізм, і півчайної ложки в день допоможе вам скидати біля кілограма за місяць.

3.Якщо ви їсте в офісі, не обідайте за робочим столом. Дослідження показують, що, сидячи перед монітором або екраном телевізора, люди споживають в середньому на 250 кілокалорій більше.

4.Частіше смійтеся. 10—15 хвилин сміху щодня підвищують тижневу витрату калорій на 280 ккал.

5.Завдяки вмісту клітковини і низької калорійності морквяний сік допомагає худнути на 1,8 кг протягом 1,5—2 місяців. Норма споживання — 1 склянка (200 мл) в день.

6.Приймайте таблетований кальцій. Цей мікроелемент сприяє розщеплюванню жирів і робить цей процес на 2,6% ефективнішим.

7.Під час занять фітнесом або навіть простій прогулянці пішки слухайте ритмічну музику — це мотивує до фізичної активності і допоможе вам займатися довше.

8.Не виключайте з меню нежирне червоне м`ясо. Багаті білком продукти допомагають нарощувати м`язову масу, а м`язова тканина спалює значно більше калорій, ніж жирова, навіть в стані спокою.

9.Затягніть у фітнес-клуб друзів. За статистикою, люди, що займаються спортом з групою знайомих, худнуть на 30% сильніше, ніж спортсмени-одинаки.

10.Їжте менше солі і більше червоного перцю. Без солі дієта допоможе позбавитися зайвої рідини, а перець містить речовину капсаіцин, прискорюючий обмін речовин на 25%.

11.Згідно опитуванню британських лікарів, одна з головних причин спонтанного переїдання — це стрес на роботі. Якщо ви перенервували, сядьте і зробіть декілька глибоких вдихів, можете спробувати техніку діафрагмального дихання (коли вдих здійснюється за рахунок м`язів черевного преса). Ви поступово заспокоїтеся, і бажання заїсти свої неприємності не виникне.

12.Займатися фітнесом треба зранку, до вашого першого прийому їжі.

13.Користуйтеся соєвим соусом. Згідно недавнім дослідженням, соєвий білок особливим чином впливає на наші смакові рецептори і викликає швидке відчуття насичення.

14.Перед подачею обіду на стіл будь-які крупні шматки їжі краще порізати. Це дозволить вам споживати приблизно на 20% калорій менше, оскільки в порізаному вигляді порції здаються людині більшими, ніж якщо подаються одним шматком. А обдуривши свої очі, ви обдурите заразом і шлунок — і наїстеся швидше.

15.Найефективніший тренажер (з погляду спалювання калорій) — бігова доріжка.

16.Ідеальним сніданком англійські дієтологи визнали варені яйця з шматком хліба або фруктами.

17.Червоне вино перешкоджає утворенню жирових відкладень у ділянці живота.

18.Включайте спокійну класичну музику, коли сідаєте поїсти. Під такий акомпанемент люди з`їдають менше в середньому на 15—20%, оскільки жують повільніше і краще наїдаються.

19.Жуйте жуйку без цукру відразу після їжі і дві години опісля. Це допоможе справитися з невмотивованим голодом.

20.Навіть якщо ви сильно втомилися, ніколи не нехтуйте своїм інтимним життям. Заняття сексом спалює 150 ккал за 20 хвилин і сприяє виробленню особливого гормону, який прискорює метаболізм.

21.Перекушуйте гранатом. Насіння цього фрукта містить речовину, що перешкоджає утворенню жирових відкладень, а солодкий смак відбиває апетит.

22.М`ясо готуйте не на сковороді, а в духовці або на грилі (така функція є в більшості сучасних плит).

23.У зеленому чаї кофеїн поєднується з особливим антиоксидантом, який прискорює переробку жиру в енергію.

24.Замініть салат і іншу зелень на свіжий шпинат.

25.Спробуйте козиний сир замість коров`ячого: він на 40% менш калорійний, але при цьому не поступається за вмістом корисних елементів.

26.Замість макаронів або гречки використовуйте як гарнір чечевицю або квасолю.

27.Повністю виключати жири із свого меню не можна, хоч би тому, що вони необхідні для абсорбції багатьох вітамінів і мінералів.

28.Не пропускайте сніданок. Відмова від уранішньої трапези збільшує сумарне денне споживання калорій приблизно на 100.

29.Хоча яблука стимулюють вироблення шлункового соку і провокують апетит, споживання одного яблука за 15 хвилин до обіду або вечері зменшує сумарну калорійність вашої їжі на 150—200 в добу.

30.Салат, заправлений оливковою олією, більш «дієтичний», ніж сухі овочі. Коли ми споживаємо оливкову олію, в організмі виробляється особливий білок, і він повідомляє нашому мозку, що голод вгамований. Таким чином, ви пригнічуєте залишковий апетит і уникаєте переїдання.

31.Помідори містять рідкісний компонент, що пригнічує в організмі вироблення гормону голоду. Щоб відчути його дію, досить просто додати декілька скибочок до свого обіду, покласти на бутерброд або в уранішню яєчню.

32.Ідеальна перерва між прийомами їжі — 3 години.

33.Додайте до м`ясних і овочевих страв паприку. Калорій в ній майже немає, зате є дуже багато вітаміну С, необхідного для переробки жирових відкладень в енергію.

34.Разом з оливковою олією, салати можна заправляти звичайним оцтом або соусами на її основі. Містить кислоту, яка прискорює процес розкладання жиру і допомагає худнути.

35.Не їжте на ходу. Сидячи за столом, людина з`їдає на 30% менше.

36.Їжте з «малоїжками». Як говорять психологи, люди несвідомо порівнюють розміри своїх порцій з обідом сусіда і підлаштовуються під них.

37.Не валіться в крісло відразу після занять фітнесом або іншого інтенсивного навантаження, як би ви не втомилися.

38.Енергетичні напої в 4—8 разів калорийніші кави і сприяють різкому підвищенню рівня цукру в крові. Отже, якщо кава, навіть розчинна, трохи прискорить ваш метаболізм і допоможе в боротьбі із зайвими кілограмами, баночні енергетики, навпаки, можуть стати причиною появи зайвої ваги.

39.Не пийте пакетовані фруктові соки: у них дуже багато цукор і порівняно багато калорій (40—60 на 100 мл).

40.У знежиреному молоці майже в 2 рази менше калорій, ніж в звичайному, зате стільки ж кальцію і фосфору, які підсилюють процес переробки жирів в клітинах. Крім того, молочний жир шкідливий для серця і судин і приводить до підвищення рівня холестерину.

http://lady.mail.ru/article/433707