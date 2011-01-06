Оранжеві фрукти лікують серце

У оранжевих фруктах і овочах містяться особливі антиоксиданти, які корисні для серцево-судинної системи, вважають американські дослідники.

Коли людина їсть, кількість вільних радикалів - молекул, що викликають запальні реакції, - в крові підвищується. Якщо це відбувається протягом тривалого часу, росте ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Але якщо після основного прийому їжі з`їсти оранжевий фрукт, то завдяки антиоксидантам, що містяться в ньому, організм на декілька годин одержує захист від вільних радикалів.

newsland.ru