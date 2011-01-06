Ванна з медом врятує від стресу

Був момент в моєму житті, коли нервова система зовсім розхиталася. Дуже багато стресів, хвилювань, проблем. В результаті – невроз. Проблема ускладнювалася тим, що в той момент я ще годувала молодшу дочку грудьми, і ніяких ліків приймати мені було не можна. Я навіть думала, що у мене зникне молоко, але все обійшлося. А допомогли мені медові ванни, саме вони стали справжнім порятунком.

Приготувати ванну просто: все, що вам знадобиться, – це мед. Наповніть ванну водою [температура 37 градусів] і додайте у воду 2 повні ст. л. меду, полежте у ванні біля півгодини. Курс лікування 12-15 ванн, приймати які треба щодня або через день, а через 4-5 місяців лікування можна повторити.

Але мені так сподобалася ця процедура ванна з медом від стресу, що я тепер приймаю медову ванну раз в тиждень, так би мовити, для профілактики. Нерви мої заспокоїлися, вже не зриваюся на близьких.

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