Гороскоп здоров'я на 2011 рік

Яким буде ваше здоров`я в 2011 році?

ОВЕН.

Ваше здоров`я в 2011 році повинно бути на висоті, але в березні і квітні варто про нього поклопотатися, якраз в той момент, коли Марс проходить через ваш знак. Можливо, вам доведеться ухвалити обдумане рішення для того, щоб розслабитися.

Ви будете зайняті на рік вперед, тому варто наперед підготувати для себе якийсь час для відпочинку, особливо він знадобиться у середині жовтня. В цілому вам не доведеться піклуватися про своє здоров`я.

ТЕЛЕЦЬ.

Не дивлячись на те, що ви будете зайняті цілий рік, вам варто зробити перерву в своїх справах для того, щоб відновити сили перед подальшою бурхливою діяльністю. У квітні є великий ризик того, що ваша енергія фактично виснажиться, але в цілому майбутній рік буде для вас вельми повний здоров`я і позитивної енергії. Перша частина року випадає для вас досить навантаженою і напруженою. Замість того щоб зловживати їжею, кращим варіантом буде, якщо ви сядете не невелику, тимчасову дієту, особливо корисно це буде в червні, якраз в той період, коли Сатурн спостерігатиметься у вашому сузір`ї. Деякі тельці можуть страждати болями в суглобах, особливо варто бути обережним в листопаді місяці.

БЛИЗНЮКИ.

Ваш знак вельми неспокійний і схильний до стресових ситуацій, а також зайвої напруги. Ваш гарячковий темп у в 2011 році даватиме знати про себе і говорити про те, що вам варто зменшити обороти, щоб небагато розслабитися. У червні, липні і вересні ваші енергетичні ресурси будуть на межі. Коротка відпустка або випадкова перерва, а також вихідні можуть гарненько допомогти для того, щоб охолодити і без того розпалену голову. Ви дуже часто випробовуватимете тиск як би з боку, але більшою мірою тиск буде породжений саме вами, тому постарайтеся його тримати під контролем. Чом би вам не зайнятися нарешті спортом? Наприклад, плаванням? До речі, таким чином ви зможете досить м`яким способом підтримувати себе у формі і полегшити цим будь-які болі.

РАК.

Протягом майбутнього року раки матимуть вельми довгострокові проблеми із здоров`ям, вам радимо узяти під контроль ваше здоров`я і по можливості скоротити споживання нездорової їжі, натомість варто приділити увагу свіжим фруктам і овочам, а також, не забувайте про хліб, особливо з непросіяного борошна, як відомо він всьому голова. Також вам не перешкодить скинути пару кілограмів ваги, це для організму майже завжди позитивно. Ваша природна чутливість примушує вас триматися в постійній напрузі, тому що ви одержуєте дуже велике задоволення від активної участі в проблемах інших людей, з цієї причини вам варто зайвий раз переконатися в тому, що це дійсно може принести вам яку-небудь користь.

ЛЕВ.

Вам у жодному випадку не варто нехтувати своїм здоров`ям, оскільки ви обдумуватимете безліч різних речей протягом майбутнього року. Будь ласка, зверніть увагу на своє психічне здоров`я, прагніть трохи менше брати на себе зайвих турбот, звернення до психолога теж не буде зайвим, особливо якщо ви не будете упевнені в своєму стані. За великим рахунком, для вас це буде хороший рік, особливо для того, щоб позитивні зміни відбулися у вашому способі життя. Також вам варто трохи краще харчуватися, частіше прогулюватися на свіжому повітрі, прагнути бути спокійним, не перешкодило б і кинути палити, у такому разі ваше здоров`я опиниться на висоті.

ДІВА.

Ви йдете на поправку після важкого минулого року, якраз ви все ще можете протистояти хворобам, що вам і стане в нагоді в першій частині 2011 року. Постарайтеся тримати себе в теплі, тому що у вас є схильність до простудних захворювань, особливо в травні місяці. Не забувайте приймати більше різних вітамінів і мінералів. Різні біологічні добавки не стануть зайвими і зможуть підкріпити ваш імунітет. До кінця весни ви підете на поправку, а у вересні ваше самопочуття знаходитиметься на найбільшій висоті вашого життя.

ТЕРЕЗИ.

Юпітер цього року впливатиме на ваш знак з найбільш позитивного і веселого боку, що надасть вам найбільшу повноту життєвої сили на весь майбутній рік. Ваша енергія переливатиметься через край, з цієї причини варто задуматися про заняття спортом як про можливий викид зайвої енергії, що скупчилася. Також варто пам`ятати і про зворотний бік цієї медалі, пам`ятаєте про те, що ви повинні поводитися дисципліновано, що в першу чергу позначиться на дітях, які обов`язково балуватимуться, прагніть проконтролювати їх і тримати подалі різні небезпечні предмети. Особливо сильний пік активності відбудеться на початку вересня.

СКОРПІОН.

Ваші постійні проблеми із здоров`ям, особливо пов`язані з болями в кістках і суглобах, в 2011 році стануть значно менше турбувати вас. Планети указують на те, що ваше здоров`я за майбутній рік буде більш-менш відновлено, особливо у тих, хто недавно перехворів чим-небудь серйозним. Грудень позначиться на вас найсприятливіше і позитивно, навіть ваші близькі відмітять значні поліпшення вашого самопочуття. Старайтеся зайвий раз не нервувати, особливо в березні і квітні, втім, ви і самі відчуєте те, що ваші запаси енергії на нулі.

СТРІЛЕЦЬ.

Як і раніше, планети і зірки упевнено тримають вас під своїм контролем, чому ви дуже часто відчуваєте себе дуже неспокійно, а інший раз починаєте вдаватися до незрозумілих для самих же себе капризів. Також ви схильні до різних хвороб, які пов`язані з рухом, наприклад такі, як м`язові болі, артрит і ревматизм. Окрім кісток, можуть нагадати про себе і зуби, не забувайте періодично відвідувати стоматолога. Варто також проявити особливу обережність і тримати себе досить м`яко і гнучко у відносинах з близькими, настільки, наскільки ви це можете. Прогулянки і легкі фізичні вправи у обов`язковому порядку принесуть вам достатню користь, також не забувайте вживати молоко, в якому міститься багато кальцію, це допоможе вам зберегти в порядку не тільки ваші кістки і зуби, але також і нерви, які, як багато хто до цих пір вважає, не відновлюються.

КОЗЕРІГ.

Враховуючи, що Сонце за останній час сформувало досить несприятливий кут з Сатурном, і спостерігаючи аналогічні негативні тенденції з Плутоном, в червні у вас має відбутися досить сильний спад життєвих сил. З цієї причини вам слід при першій же нагоді використовувати будь-який вихідний день для того, щоб зарядити позитивною енергією. Загальний стан фізичного здоров`я на весь 2011 рік досить хороший, але не забувайте про те, що ви можете бути піддані стресовим ситуаціям. Якщо ви вважатимете за краще цього року більше відпочивати, то це буде правильний вибір, оскільки на роботі через свою схильність до стресів ви можете зробити що-небудь непередбачуване.

ВОДОЛІЙ.

Найбільша загроза для вашого здоров`я в 2011 року - це ваш неспокій. Не варто дивуватися, якщо ви будете досить відважно поводитися цього року, постарайтеся простежити за своїм раціоном, оскільки розлад шлунку - це не найостанніша проблема у вашому житті. Також прагніть уникати і вживання їжі швидкого харчування, багатої на різні гострі соуси. Прагніть вживати більше рослинної їжі, особливо фруктів і овочів. Але, як завжди, ви все одно поступите по-своєму, оскільки через тиждень забудете все те, що тут прочитали, і зрештою страждатимете від гастриту, поїдаючи жменями пігулки від розладу шлунку.

РИБИ.

У майбутньому 2011 році успіх буде на вашому боці, і при проходженні різних медичних комісій показуватимуться тільки якнайкращі результати, оскільки планети захищають вас від усілякої можливої шкоди. Але деякі небезпеки все ж таки існують, постарайтеся поводитися акуратніше на дорозі, щоб не потрапити в аварію, особливо варто збільшити свою увагу в цьому питанні в березні і вересні. За великим рахунком, все свідчить про те, що ви в майбутньому році будете здорові, і лише в окремих випадках, коли ви все ж таки відчуєте себе неважливо, можна буде зробити що-небудь для швидкого одужання.

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