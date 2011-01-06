Кава з цукром покращує роботу мозку

Учені вважають, що роботу мозку покращує кава з цукром. Вони прийшли до висновку, що поєднання кофеїну і глюкози добре впливає на концентрацію уваги.

Чашка кави з цукром допоможе тобі концентруватися.

Іспанські учені провели серію експериментів за участю 40 здорових людей. Перша група добровольців вживала каву з цукром, друга група пила напій, що бадьорив, без цукру, третя група пила плацебо. Також в ході експерименту учасники виконували різні завдання.

З`ясувалося, що ті, хто вживали поєднання кофеїну і глюкози під час рішення задач показували зниження напруженості роботи мозку в ділянках, відповідальних за увагу і робочу пам`ять. Поєднання цих двох речовин покращує пізнавальні здібності мозку за рахунок підвищення ефективності його роботи.

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