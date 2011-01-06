Молитва - сеанс психотерапії

Ті, хто молиться, знаходять заспокоєння і душевний комфорт у важкі моменти свого життя, згідно відомостям соціологів Університету Вісконсін-Медісон.

За даними дослідників 75 % американців, які моляться щонеділі, здатні управляти цілим рядом негативних ситуацій і відчуттів – хворобами, смутком, травмами і гнівом.

За допомогою цілого курсу докладних інтерв`ю з дюжиною жертв насильства від близьких партнерів, Шейн Шарп (Shane Sharp), аспірант, що вивчає соціологію в Університеті Вісконсін-Медісон, зібрав безліч пояснень тому, яким чином молитва допомагала їм справлятися з їх ситуацією і відчуттями. Одним з пояснень полегшення після молитви стала дія такого механізму як, наприклад, віддушина. Учасники дослідження Шарпа представляли широкий діапазон населення Сполучених Штатів з географічної точки зору, освіти і расової приналежності. Крім того всі респонденти в основному були християнського віросповідання.

"Ті, хто кипів від злості, сказали, що в молитвах вони знайшли слухача" – повідомив Шарп, який досліджував і описав те, як молитви допомагають управляти емоційним болем.

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