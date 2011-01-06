Улюблена музика - краще знеболювальне

Дітям, що перенесли операцію, показано грати в комп`ютерні ігри і слухати улюблену музику, навіть якщо, з погляду дорослих, вона жахлива. З таким закликом виступив експерт шведського Інституту здоров`я в Йенчепінзі Стефан Нільссон. У своїй дисертації він довів, що такі маленькі радощі життя здатні замінити знеболення в післяопераційний період.

Дані заяви були підкріплені опитуванням 200 дітей різного віку, що мають захворювання різного ступеня тяжкості. Стефан Нільссон в ході опитування з`ясував наступне: діти, що прокидаються від наркозу під улюблену мелодію, в меншому об`ємі просять знеболення. У свою чергу, лікарі констатують відсутність необхідності в підвищеному дозуванні.

Учений так коментує дану закономірність: "З одного боку, концентруючись не на больових відчуттях, а на музиці, гострота переживань знімається. З іншого боку, дитині завжди буде приємно почути знайому мелодію або пограти в улюблену гру, що підніме настрій і прискорить процес реабілітації. Ці висновки повинні обов`язково узяти на замітку дитячі лікарні".

newsland.ru