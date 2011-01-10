ЄС посилить моніторинг за діоксином у продовольстві

Європейська комісія планує найближчим часом розробити механізми посилення контролю за розповсюдженням діоксину у продовольчому ланцюгу.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві комісара ЄС з питань охорони здоров`я і споживчої політики Джона ДАЛЛІ.

«Найближчими тижнями я разом з нашими європейськими партнерами і зацікавленими сторонами розглянемо шляхи посилення моніторингових процесів за діоксином у продовольстві», - заявив комісар.

Він також відзначив, що належне управління ситуацією з діоксином у Німеччині має велике значення для Комісії і має проходити швидко і ефективно.

Комісар повідомив, що спілкувався ввечері 6 січня з німецьким міністром продовольства, сільського господарства і захисту споживачів Ілсе АЙГНЕР, який повідомив йому останню інформацію про ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня понад 1000 тваринницьких ферм Нижньої Саксонії припинили поставки продукції через виявлення у ній діоксину.

6 січня сліди діоксину були також виявлені і в інших районах Німеччини.