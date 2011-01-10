Танкер з хімікатами затонув біля берегів Японії

Невеликий танкер з хімікатами затонув у Японському морі неподалік від префектури Ніїгата.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на японську службу безпеки на морі, один член екіпажу загинув, капітан судна вважається зниклим безвісти.

Власник танкера заявив, що судно, яке перевозило 1 тисячу тонн винилацетату, вийшло в четвер з порту Оїта і попрямувало в порт Ніїгата. Сьогодні вранці, коли танкер тонув, швидкість вітру в районі сягала 36 кілометрів на годину. Висота хвилі становила до 4 метрів.

Вінілацетат застосовується для отримання полівінілацетату і різних співполімерів, наприклад, із стиролом, етиленом, вінілхлоридом, які використовуються у виробництві емульсивних фарб і покриттів для підлоги.