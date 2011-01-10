Чому після вживання алкоголю спати не можна

Сон після вживання спиртних напоїв значно сповільнює розкладання алкоголю в крові людини і, відповідно, продовжує процес протверезіння.

До такого відкриття дійшли японські фахівці з Національного Центру по боротьбі з алкоголізмом в місті Куріхама (префектура Канагава), повідомляє ІТАР-ТАСС.

У березні минулого року учені з Національного Центру розпочали експеримент, в якому брали участь 24 чоловіки. У рамках експерименту чоловіки і жінки вживали певну дозу пива, при цьому частина "піддослідних" після цього лягала спати.

Як показали результати дослідження, в тих людей, хто після вживання спиртного йшов подрімати, процес розкладання алкоголю в крові проходив удвічі повільніше, порівняно з тими, хто весь цей час не спав. Це докорінно спростовує переконання більшості людей, що найкращий спосіб протверезіти – виспатися.

Відкриття японських учених може змусити жителів країн, які люблять випити, по-новому поглянути на проблему приведення п’яних людей до тями, оскільки тепер термін "проспатися", схоже, перестає бути актуальним, зазначає NEWSru.