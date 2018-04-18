2010 рік - рекордний за кількістю та масштабами природних катастроф

2010 рік встановив сумний рекорд за кількістю і масштабами природних катастроф. Про це заявила комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги Крісталіна Георгієва. Вона повідомила, що жертвами стихійних лих в усьому світі стали понад 300 тисяч людей, економіці заподіяно шкоди на 180 мільярдів євро, при тому, що в попередні роки втрати обчислювався сумами в 70-80 млрд євро.

За словами Георгієвої, які наводить Deutsche Welle, особливо великими катастрофами стали землетрус на Гаїті, в результаті якого загинули майже 250 тисяч осіб, і спустошлива повінь у Пакистані, від якого постраждали 20 мільйонів жителів.

Єврокомісар констатувала, що природні катастрофи 2010 року відрізнялися справді гігантськими масштабами довгострокових наслідків, на подолання знадобиться багато десятиліть. Як приклад вона привела також лісові пожежі в Росії, повені в Болгарії й Польщі та нафтову катастрофу в Мексиканській затоці.

На думку Крісталіни Георгієвої, у найближчі роки кількість природних катастроф у світі тільки збільшиться. Це викликано в першу чергу зміною клімату і зростанням населення Землі. Вона зазначила, що залежність жертв стихії від допомоги з боку ЄС зросте, і виступила за розвиток співпраці з країнами, які найсильніше потерпають від кліматичних змін, а також за створення всесвітньої мережі для раннього сповіщення про повені й урагани та надання швидкої допомоги постраждалим.

2010 рік був роком проблем, що виникли у сфері охорони здоров`я внаслідок цлої низки стихійних лих. Але це був також рік, в якому довгострокове співробітництво увінчалося успішним створенням доступної за вартістю вакцини, здатної ліквідувати одну з найбільш значних проблем в галузі охорони здоров`я Африки.

Цей рік розпочався зі звістки про руйнівний землетрус на Гаїті. ВООЗ очолила дії у відповідь на надзвичайну ситуацію в охороні здоров`я, працюючи у співпраці з місцевими органами, установами Організації Об`єднаних Націй та гуманітарними партнерами. Коли в кінці року на Гаїті виник спалах холери, ВООЗ знову активізувала свої дії. Крім того, коли в 2010 року від сильних повеней постраждали значні території Пакистану, ВООЗ і партнери в галузі охорони здоров`я надали лікарські засоби в кількості, достатній для задоволення основних медико-санітарних потреб 6,7 мільйона людей.

У 2010 році спостерігалося неухильний, але нестійкий прогрес на шляху досягнення Цілей тисячоліття у галузі розвитку, пов`язаних зі здоров`ям. Після пандемії 2009 вірус H1N1 значнюо мірою завершив цикл свого розвитку і в серпні 2010 року набрав ознак післяпандемічного періоду. У кінці року з`явилася обнадійлива новина про нову, доступну за вартістю та ефективну вакцину проти менінгіту, що представляє загрозу для життя і здоров`я більше 450 мільйонів чоловік в Африці.

Викликана повінню криза торкнулася у Пакистані 15 мільйонів людей, принаймні шість мільйонів чоловік потребують життєво необхідної гуманітарної допомоги, в тому числі медичної допомоги. Доступ до медичної допомоги, включаючи звичайні послуги, утруднений, оскільки мусонні дощі і розбурхана водна стихія пошкодила або знищила понад 200 лікарень та клінік.

ВООЗ координує міжнародні медико-санітарні заходи. Було доставлено ліки для майже двох мільйонів людей, і тисячі людей отримали лікування від хвороб, які передаються через воду, наприклад діареї, шкірних інфекцій, гострих респіраторних захворювань і малярії. У деяких районах, постраждалих від повені, почалося проведення кампаній вакцинації. Десятки мобільних клінік були спрямовані на лікування постраждалих від повені. У найбільш зруйнованих районах створюються нові центри для надання медичної допомоги.

ВООЗ тісно співпрацює з державами-членами, міжнародними партнерами та місцевими інститутами для сприяння громадам у галузі підготовки до надзвичайних ситуацій, лих і криз, прийняття відповідних заходів у відповідь і наступного відновлення.

Основні дії ВООЗ в умовах надзвичайних ситуацій:

· Рятувати життя людей і зменшувати їхні страждання під час криз;

· Створювати ефективні партнерства для управління надзвичайними ситуаціями і забезпечувати належну координацію між ними;

· Виступати на захист політичної підтримки і послідовного надання ресурсів для забезпечення готовності до бід, прийняття відповідних заходів у відповідь і проведення відновлювальних робіт;

· Розробляти керівництва на основі фактичних даних для всіх фаз роботи в секторі охорони здоров`я під час надзвичайних ситуацій;

· Посилювати потенціал і життєстійкість систем охорони здоров`я для пом`якшення наслідків лих та управління діями щодо їх ліквідації;

· Забезпечувати міжнародний потенціал для надання підтримки країнам у прийнятті заходів у відповідь на надзвичайні ситуації.

За матеріалами www.who.int.