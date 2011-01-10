В Альпах врятовано трьох українських альпіністів

Врятовано трьох українських альпіністів на перевалі Бренва поблизу гори Монблан в Альпах.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за даними Посольства України у Франції, рятувальна операція завершилась о 15.00 за київським часом.

Громадяни, з якими вже відбулася телефонна розмова консульського співробітника Посольства України у Франції, почуваються нормально, медичної допомоги не потребують.

Повернення громадян України в Україну заплановано на 15-16 січня.

Як повідомляв УНІАН, троє українців – члени Сумської обласної федерації альпінізму – опинились на перевалі Бревна на висоті 4300 м поблизу гори Монблан в Альпах на кордоні між Францією та Італією. Альпіністи розпочали лижний похід 5 січня і були заблоковані на перевалі внаслідок складних кліматичних умов.

Впродовж 8-9 січня було здійснено три спроби евакуації, які були безрезультатними з огляду на сильні пориви вітру.