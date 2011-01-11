В Австралії внаслідок повені гинуть люди
Понад 70 зникли безвісти
В Австралії в результаті повені в штаті Квінсленд загинули 11 осіб, зокрема двоє дітей, і більш як 70 зникли безвісти, передає Бі-Бі-Сі.
Поліція закликала до часткової евакуації жителів третього за розміром австралійського міста Брісбен через повінь, що насувається.
За словами одного з місцевих урядовців, вода прибуває дуже швидко. Він бачив, як рівень води в річці піднявся на півтора метри лише за одну годину.
В очікуванні стихії жителям міста Брісбен видали мішки з піском, щоб вони спробували відгородити і якось захистити своє житло від води.
Тропічні шторми, які розпочалися у листопаді, спровокували найсерйозніші за кілька десятиліть повені у Квінсленді. Вони вже позначилися на житті 200 тис. людей.
Водночас синоптики прогнозують нові дощі.
Водна стихія вже змила дороги і залізничні колії, знищила посіви і фактично призвела до паралічу вугільної промисловості.