В Австралії внаслідок повені гинуть люди

В Австралії в результаті повені в штаті Квінсленд загинули 11 осіб, зокрема двоє дітей, і більш як 70 зникли безвісти, передає Бі-Бі-Сі.

Поліція закликала до часткової евакуації жителів третього за розміром австралійського міста Брісбен через повінь, що насувається.

За словами одного з місцевих урядовців, вода прибуває дуже швидко. Він бачив, як рівень води в річці піднявся на півтора метри лише за одну годину.

В очікуванні стихії жителям міста Брісбен видали мішки з піском, щоб вони спробували відгородити і якось захистити своє житло від води.

Тропічні шторми, які розпочалися у листопаді, спровокували найсерйозніші за кілька десятиліть повені у Квінсленді. Вони вже позначилися на житті 200 тис. людей.

Водночас синоптики прогнозують нові дощі.

Водна стихія вже змила дороги і залізничні колії, знищила посіви і фактично призвела до паралічу вугільної промисловості.