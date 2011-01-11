На коляску впав сніг з льодом: у немовляти важка травма

У Москві немовля отримало важкі травми через падіння на коляску снігу з даху. Про це повідомили в правоохоронних органах столиці Росії.

"Увечері 10 січня з лікарні в міліцію надійшла телефонограма про те, що до них "швидкою" з переломом правої тім`яної кістки був доставлений хлопчик, який народився 1 січня цього року, - розповіло джерело. - У ході перевірки було встановлено, що з даху будинку на дитячу коляску, в якій перебував малюк, впав сніг з льодом ".

За даним фактом проводиться перевірка.

ami-tass.ru