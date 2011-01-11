Як подолати страх перед бор-машиною?

Учені Лондонського університету придумали, як заглушати звук, який видає бор-машину. Багатьом пацієнтам він найбільш неприємний, оскільки біль навчилися більш менш нейтралізувати анастезією.

Пацієнт надягатиме особливі навушники, через які він зможе слухати спеціально підібрану музику або свої улюблені записи. Голос лікаря або медсестри теж зможе до нього доноситися, а свист свердла не пропускатиметься електронним фільтром. Встановлений поряд з бор-машиною мікрофон уловлюватиме звуки саме тієї частоти, яку потрібно пригнічувати.

Ідея такого пристрою належить професорові стоматологічного інституту Лондонського університету Брайану Міллару. Він, у свою чергу, запозичив її у конструкторів автомобіля Lotus, які намагалися скоротити проникнення в салон неприємних дорожніх звуків, залишаючи водієві можливість чути застережливі сигнали інших машин.

newsland.ru