Загадкова стать новонародженої дитини

Протягом місяця щасливі батьки раділи народженню свого первістка, поки лікарі не зробили маленьку поправку. Виявилось, що їх маленький син – дівчинка.

Як можна переплутати стать дитини? Виявляється, можна! І те, що є сюжетом для анекдота або розиграшу, відбулося насправді з маленьким Кеннетом Хиськоком і його щасливими батьками, які проживають в ПАР.

Через кілька тижнів після пологів, новоспечена мама і тато відчули, що з їх маленьким Кеннетом молодшим щось не так. Вони віднесли його в лікарню, де лікарі провели з малюком декілька тестів, які показали, що стать дитини – жіноча. З`ясувалося, що у нього рідкісний генетичний розлад – андрогенітальний синдром. Це захворювання пов`язане з порушенням функції надниркових, що приводить до зміни зовнішніх статевих органів. Клітор збільшується і деколи набуває пенісоподібної форми.

Медицина не знає ефективних ліків від цього синдрому. Але його можна контролювати за допомогою щоденних пігулок з кортизолом. А тим часом Кеннета перейменували в Маккензі.

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