Що лікує мумійо і як його правильно вживати

Мумійо є твердою масою темно-коричневого або чорного кольору з блискучою поверхнею, гіркуватою на смак. Питома вага -2,13. У воді розчиняється без залишку. Колір густо завареного чаю. При нагріванні мумійо розм`якшується. До складу цього продукту входить багато органічних речовин і різноманітних мікроелементів. Це в`язка клейка маса, теплотою рук розм`якшується, має смольний специфічний запах, у воді розчиняється з невеликим осадом.

У своєму складі мумійо містить близько 28 хімічних елементів, 30 макро- і мікроелементів, а також 10 різних окислів металів, 6 амінокислот, ряд вітамінів у т.ч. В12, ефірні олії, бджолину отруту, смолоподібні речовини - кожна з яких здатна вплинути на відповідні обмінні процеси організму, підсилювати регенеративні процеси в різних тканинах. Як протизапальний, антитоксичний, загальнозміцнюючий засіб, а також поновлююче знижену функцію периферичних нервових стовбурів або центрів аналізаторів головного мозку, позитивно бере участь в біосинтезі клітини ДНК, що приводить до посиленого ділення і збільшення кількості клітин.

Мумійо лікує безліч захворювань, і цей механізм дії засобу представляється вельми складним, впливає багатобічно на всю життєдіяльність організму, на різні його процеси і т.д. (наприклад: у будь-яких фармацевтичних ліках поєднуються лише 5- 6 елементів, хімічно підібраних штучним шляхом, а тут мають місце 50 компонентів, підібраних природою). Для визначення якості мумійо мнуть: якісне швидко розм`якшується, а неякісне залишається твердим. При випаровуванні водного розчину мумійо утворюється липкий екстракт, що горить без кіптяви і залишає 3,5% золи. На повітрі згущується, ущільнюється. При нагріванні розм`якшується, навіть розріджується.

Мумійо широко використовували медики Сходу при лікуванні нервових захворювань, серцево-судинних, шлунково-кишкових, а також хвороб печінки, селезінки, легенів, при переломах і для стимулювання захисних регенеративних і репаративних процесів в організмі.

Мумійо при постійному введенні в організм також не токсичне. Результати досліджень показують обгрунтованість застосування мумійо при лікуванні гнійно-запальних процесів. При дослідженні радіоактивності муміє отримані результати, які майже рівні показникам фону, тобто радіоактивність муміє нікчемна, тому воно може бути використане в медицині. Особливу цінність радіоактивність муміє придбала як регенератор кісткової тканини.

Ці ліки широко застосовується в Індії, при лікуванні туберкульозу, бронхіту, астми, сечокам`яної хвороби, водянці, діабеті, паразитичних захворюваннях шкіри і як антисептик. На думку лікарів Індії, вони є вельми ефективним засобом лікування діабету - зникає спрага, панурія, відчуття паління, втоми і підвищується асиміляція цукру. Призначають його з молоком або з фруктовим соком. У стародавні часи лікарі застосовували його при артритах, пухлинах і різних запальних процесах. Є різні види мумійо (індійське, бірманське, монгольське, японське і ін.). Буває схожий якісний хімічний склад, але відрізняються співвідношеннями окремих складових частин.

Ряд дослідників останнім часом вважає, що оскільки мумійо включає біологічно активні речовинито застосування цього продукту протипоказане для хворих в похилому віці, вважаючи, що ці біологічно активні речовини розвивають клітини передбачуваних пухлин, якщо вони є в організмі літніх людей.

Цінний лікарський засіб мумійо виправдав себе впродовж ряду сторіч і його застосування науково обгрунтоване експериментаторами клінічним застосуванням на хворих. Воно застосовується усередину безпосереднім приготуванням з соками, на воді, меді, чаї, молоці і т. д., завдяки хорошій розчинності. Застосовується також зовнішньо змазуванням, закопуванням з різними соками, спиртом, медом і т.д.

Ряд учених вважає, що муміє або як іноді називають «гірський віск», входить до складу продукту дикої медоносної бджоли, що одержав також назву «Мумійо асиль» або «мумийон, мумийа». Цей продукт застосовується в народній медицині із старовини. Про лікувальні властивості муміє знав і писав ще Авіценна (Ібн Сина). У народній медицині старовини муміє застосовувалося при найрізноманітніших травматичних пошкодженнях. Слід пам`ятати, що в період лікування мумійо приймати алкоголь протипоказано.

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