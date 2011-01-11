Жіночі сльози відбирають у чоловіка силу

Коли ми плачемо, це має на партнера куди більшу дію, ніж просто ті або інші емоції. Згідно даним нового дослідження, сльози посилають певний хімічний сигнал, що впливає на поведінку інших людей.

Результати нового дослідження, опублікованого в журналі Science, можливо допоможуть відповісти на питання, що ставило в безвихідь не одне покоління учених, – чому люди, на відміну від інших видів, плачуть, відчуваючи сильні емоції?

Провівши серію експериментів, учені виявили, що чоловіки, що вдихали жіночі сльози, що виділилися в результаті емоційного стресу, мали менше сексуальне збудження, ніж при вдиханні нейтрального сольового розчину, нанесеного на щоки учасниць тесту.

За словами доктора Ноама Собеля, що проводив дослідження, професор нейробіології при інституті Вайцмана в Ізраїлі, така реакція у чоловіків на жіночі сльози викликана сукупністю чинників – рівнем тестостерона, реакцією шкіри на слізну рідину, а також візуальними образами.

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