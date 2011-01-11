10 фраз, які дратують вагітних

Уявіть: йде вулицею пані «з черевцем» і прив`язується до перехожих. «Ви приймаєте вітаміни для немолодих?» – допитує вона незнайому стареньку. «Виключіть з раціону жири, вони шкідливі вам!» – радить досить повній пані. Смішно? Але ж саме так оточуючі часто поводяться з майбутніми мамами. Ось 10 фраз, які особливо дратують вагітних.

Ти що, вагітна?

На солоненьке тягне?

Це тобі шкідливо!

Тобі потрібно їсти сир!

Не боїшся народжувати?

Кого чекаємо?

Як назвете?

Коли народжувати?

Нічого не купуй наперед!

Грудьми годувати збираєшся?

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